В Кадошкинском районе произошел крупный пожар

В Кадошкинском районе произошел масштабный пожар.

Происшествие произошло утром 15 апреля в селе Адашево. Изначально загорелась сухая трава на площади 4 га. Постепенно огонь охватил два заброшенных дома и расположенные возле них надворные постройки, которые в настоящее время никто не эксплуатирует. Затем пламя перекинулось на хозяйственные постройки, используемые в данный момент их владельцами. Огонь охватил указанные строения на площади 202 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ичалках горел заброшенный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru