Житель Ичалковского района фиктивно прописал в своей квартире двух граждан Таджикистана

В Ичалковском районе местный житель фиктивно прописал в своей квартире двух граждан Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце декабря прошлого года житель деревни Верхняя Лада указанного района фиктивно прописал в своей квартире двух граждан Таджикистана 1981 и 1991 годов рождения.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф