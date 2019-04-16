В Рузаевке горело бесхозное строение

В Рузаевке произошло возгорание бесхозного строения.
Происшествие произошло в ночь на 15 апреля. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 9 квадратных метров.
В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.
Причина возгорания бесхозной постройки в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске за один день два раза горел мусор.
Источник: 13.mchs.gov.ru