Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Рузаевки

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Рузаевки.

На 278-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Пензу, стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора». В ходе досмотра жителя Рузаевки 1986 года рождения, который находился в салоне транспортного средства в качестве пассажира, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали пакетик с синтетическими наркотиками массой около 5 грамм.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф