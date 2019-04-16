В Инсарском районе горела баня

В Инсарском районе загорелась баня.

Утром 15 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовская Паевка. По предварительным данным, изначально загорелась сухая трава на площади 3 га. Со временем огонь перекинулся на баню. К моменту приезда пожарных пламя успело охватить постройку на площади 15 кв. м.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru