В Мордовии бывшего сотрудника районной администрации осудили за получение взяток

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника районной администрации, обвиняемого в получении взяток.

37-летний гражданин, занимая должность начальника управления организации торгов и информатизации администрации Кочкуровского муниципального района, неоднократно получал взятки от представителей хозяйствующих субъектов в обмен на обеспечение победы последних в электронных аукционах на поставку оборудования и различных товаров для муниципальных нужд.

Решением суда в отношении 37-летнего преступника была избрана мера наказания в виде 7,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 6 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru