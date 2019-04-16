Житель Кочкуровского района подозревается в создании подставного юридического лица

В Кочкуровском районе было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в создании подставного юридического лица.

В апреле 2017 года житель села Новая Пырма указанного района, действуя из корыстных побуждений, предоставил неизвестному гражданину свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как директоре ООО «Парус», не планируя управлять данным юридическим лицом и осуществлять коммерческую деятельность.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru