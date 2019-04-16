В Мордовии прошла пресс-конференция, посвященная готовности сил и средств к пожароопасному периоду

В Мордовии прошла пресс-конференция по готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона к пожароопасному периоду.

В ходе указанной пресс-конференции сотрудники МЧС напомнили о том, что выжигание сухой растительности является административным правонарушением, а в случае, если огонь повлек ущерб, предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время в Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактическую работу среди местных жителей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru