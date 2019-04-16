В Мордовии пойдет под суд уроженец Ульяновской области, обвиняемый в сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 23-летнего уроженца Ульяновской области, обвиняемого в сбыте наркотиков.

23-летний обвиняемый приобрел в Москве более 60 грамм наркотиков. Часть запрещенных веществ молодой человек сбыл на территории Мордовии.

Парень не отрицает свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Ленинского районного суда города Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru