В Рузаевке пойдет под суд местная жительница, которая несколько лет избивала свою дочь

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 35-летней местной жительницы, которая обвиняется в истязании своей несовершеннолетней дочери.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 35-летняя обвиняемая около 2,5 лет подвергала избиениям свою дочь 2004 года рождения. Женщина била пострадавшую руками и ногами. Кроме того, иногда обвиняемая наносила ребенку побои, используя кожаный ремень и провод от кипятильника.

Также было установлено, что жительница Рузаевки злоупотребляет спиртным.

У обвиняемой есть ещё двое детей, которые ранее неоднократно помещались в реабилитационный центр из-за трудного материального положения.

Материалы уголовного дела в отношении нерадивой матери находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пойдет под суд уроженец Ульяновской области, обвиняемый в сбыте наркотиков.

Источник: mordovia.sledcom.ru