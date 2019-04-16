В Саранске пройдет ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции

20 апреля в Саранске пройдет специализированная ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

В указанной ярмарке примут участие предприятия торговли и общественного питания, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственные предприятия Мордовии.

На ярмарке можно будет приобрести свинину, говядину, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, сыр, сливочное и растительное масло, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, яйца, зерно, муку, сахар и овощи.

Местами проведения ярмарки станут улица Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко), проспект 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных), улица Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой), проспект 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

Ярмарка будет работать в период с 07:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что в Саранске завершилось голосование по выбору маршрута общественного транспорта в микрорайон Юбилейный.

Источник: adm-saransk.ru