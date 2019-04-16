В Саранске предстанет перед судом уроженец Бурятии, обвиняемый в присвоении денег

В Саранске пойдет под суд уроженец Бурятии, обвиняемый в присвоении денежных средств.

26-летний уроженец Бурятии, занимая должность исполняющего обязанности руководителя офиса продаж «Билайн» ПАО «Вымпел-Коммуникации», расположенного по адресу - улица Энгельса, в период с октября по декабрь 2016 года и в период с января по февраль 2017 года присваивал вверенные ему денежные средства. В общей сложности обвиняемый похитил более 267 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении уроженца Бурятии находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru