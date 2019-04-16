Интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить запчасти для автомобиля

В Саранске 29-летний местный житель лишился денежных средств, пытаясь купить запчасти для автомобиля.

Недавно 29-летний житель Саранска обнаружил в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже запчастей для автомобиля марки «Лексус». Мужчина решил купить данный товар. Горожанин перечислил на банковский счет продавца денежные средства в сумме 21,5 тыс. рублей, но запчасти в ранее оговоренные сроки не получил.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф