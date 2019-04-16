Для слушателей учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования

Для слушателей межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования «Веселые старты».

В соревнованиях принимали участие слушатели из Мордовии и Пензенской области. Первым заданием стало представление команд. После этого участникам состязаний были предложены занимательные, но весьма сложные конкурсы, в ходе которых они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы соревнования проходили в напряженной борьбе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su