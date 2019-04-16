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Для слушателей учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования

Для слушателей учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования

Для слушателей межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования «Веселые старты».

В соревнованиях принимали участие слушатели из Мордовии и Пензенской области. Первым заданием стало представление команд. После этого участникам состязаний были предложены занимательные, но весьма сложные конкурсы, в ходе которых они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы соревнования проходили в напряженной борьбе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su