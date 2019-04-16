В Мордовии предстанут перед судом семь граждан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении семи участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и совершении иных злодеяний.

В период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года обвиняемые обналичивали денежные средства в интересах третьих лиц и извлекли доход в размере более 26,3 млн рублей, изготовили и сбыли в банках поддельные платежные поручения на перечисление денег по различным основаниям, а также образовали через подставных лиц 26 организаций.

Кроме того, один из обвиняемых совершил финансовые операции и сделки, в результате которых приобрел на денежные средства, полученные им от незаконной банковской деятельности, деревообрабатывающие станки, которые для придания законности были оформлены на подконтрольную ему организацию, а затем проданы его отцу.

Материалы уголовных дел в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

Ранее сообщалось, что в Саранске предстанет перед судом уроженец Бурятии, обвиняемый в присвоении денег.

Источник: prokrm.ru