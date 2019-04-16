В Ковылкино двое мужчин и женщина до смерти избили собутыльника

В Ковылкино были заключены под стражу двое мужчин и женщина, которые подозреваются в причинении смерти знакомому.

9 апреля трое подозреваемых, среди которых двое мужчин 36- и 27-летнего возраста, а также 33-летняя женщина, распивали алкогольные напитки в компании 25-летнего знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений подозреваемые избили 25-летнего участника застолья.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Подозреваемые сбросили труп собутыльника в подпол.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Собутыльники скончавшегося были заключены под стражу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru