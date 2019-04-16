Житель Инсара задушил свою жену из-за ревности

В Инсаре было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей супруги.

Утром 15 апреля 43-летний житель Инсара, находясь в своей квартире, из-за ревности поссорился с 37-летней супругой. В процессе выяснения отношений мужчина задушил жену.

В отношении жителя Инсара было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время мужчина находится под стражей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru