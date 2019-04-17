В Саранске по причине несчастного случая погиб мужчина

В Саранске в результате несчастного случая погиб мужчина.
Трагическое происшествие произошло днём 16 апреля в посёлке ТЭЦ-2. Гражданин 1969 года рождения погиб во время проведения электромонтажных работ в помещении котельного отделения административного здания.
По предварительной информации, часть разрушенной вследствие прорыва трубы обрушилась мужчине на голову. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства происшествия.
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Источник: mordovia.sledcom.ru