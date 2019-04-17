В Рузаевке в ДТП пострадала 10-летняя девочка

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

Происшествие произошло поздним вечером 16 апреля возле дома №2, который расположен по адресу – улица Строительная. По предварительной информации, 65-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения отвлекся от управления, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

10-летней пассажирке легковушки понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали женщина и ребенок.

Источник: гибдд.рф