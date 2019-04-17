В Саранске легковушка сбила велосипедиста

В Саранске 20-летний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 16 апреля недалеко от дома №11, расположенного по адресу – улица Александра Невского. По предварительным данным, 20-летний парень шел по пешеходному переходу, перевозя с собой велосипед. В этот момент на молодого человека совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-211340.

Пострадавший был госпитализирован.

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что документы на легковой автомобиль находятся в розыске, по причине чего транспортное средство и его 26-летний водитель были доставлены в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке в ДТП пострадала 10-летняя девочка.

Источник: гибдд.рф