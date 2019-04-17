В Мордовии осужденных проведали родственники

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел День открытых дверей.

В рамках указанного мероприятия осужденных, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, навестили родственники. Для гостей была проведена экскурсия по территории колонии.

В клубе исправительного учреждения были организованы концерт и чаепитие.

Кроме того, была проведена родительская конференция с участием члена родительского комитета Светланы Мироновой.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su