В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №17 в ходе досмотра посылки, присланной жительницей Краснодарского края осужденному к 8 годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали три мобильных телефона, которые были спрятаны в баллоне пены для бритья.

Сотрудники исправительной колонии №18 при обходе и осмотре переводного коридора для вывода осужденных на производственную зону обнаружили и конфисковали сверток, в котором находились два мобильных телефона и зарядное устройство.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su