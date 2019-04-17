В Мордовии неизвестная мошенница ограбила руководителя сельскохозяйственной организации

В Мордовии руководитель сельскохозяйственной организации был ограблен неизвестной мошенницей.

Недавно руководителю сельскохозяйственной организации позвонила ранее незнакомая ему гражданка, которая предложила на выгодных условиях купить зерно. Пострадавший согласился приобрести товар. Женщина предложила директору организации перевести на указанный ею счет денежные средства. В итоге пострадавший перечислил мошеннице 535 тыс. рублей, после чего последняя перестала выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить запчасти для автомобиля.

Источник: 13.мвд.рф