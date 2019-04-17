В Мордовии осужденные приняли участие в спортивной эстафете и турнире по шашкам

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии были проведены спортивная эстафета и турнир по шашкам.

Победителем спортивной эстафеты стала команда отряда №6. Второе место заняли представители отряда №1. Третье место досталось команде отряда №5.

Победителем турнира по шашкам стал осужденный отряда №3 Алексей Степанов. Второе место досталось осужденному отряда №2 Виталию Кочубею. Третье место занял осужденный отряда №1 Роман Ануфриев.

Победителям соревнований были вручены грамоты и сладкие призы.

Ранее сообщалось, что для слушателей учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования.

Источник: 13.fsin.su