В Мордовии затопило два моста

В Мордовии были затоплены два низководных моста.

16 апреля в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия» поступила информация о подтоплении двух низководных мостов.

Речь идет о подтоплении мостов в населенном пункте Русское Маскино Краснослободского района и населенном пункте Красная Пресня Ковылкинского района.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru