В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды земельных участков

В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась признания недействительным договора аренды земельных участков.

В октябре 2011 года между администрацией Лямбирского муниципального района и ОАО «Птицефабрика «Атемарская» был заключен договор аренды нескольких земельных участков. На территории указанных участков имеются водные объекты. По этой причине районная администрация не имела права распоряжаться данными участками.

Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора региона о признании договора аренды недействительным.

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Источник: prokrm.ru