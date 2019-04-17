В Мордовии благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Большеберезниковском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 15 работников муниципального предприятия «Жилищник» не получили заработную плату за январь текущего года. Сумма задолженности по зарплате составила более 280 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объеме. Главный бухгалтер предприятия была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Директор МП «Жилищник» был оштрафован на 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru