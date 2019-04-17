В Мордовии директора дома культуры оштрафовали за нарушение закона

В Ардатовском районе директора дома культуры оштрафовали за нарушение закона.

В ходе проведения проверки сотрудники прокуратуры указанного района установили, что директор МБУ «Ардатовский районный Дом культуры» разместила на специальном сайте план-график закупок после истечения предусмотренного действующим законодательством срока.

В отношении директора дома культуры была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 5 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru