В Саранске будет ограничено движение транспортных средств на одном из участков Северо-Восточного шоссе

В Саранске 18 апреля будет временно ограничено движение транспортных средств на одном из участков Северо-Восточного шоссе.

Указанное ограничение будет действовать в период с 08:00 до 17:00. Движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке, пролегающем между остановочным павильоном «Лада-Сервис» и улицей Косарева.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru