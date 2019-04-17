В Саранске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, который находится в розыске.

Поздним вечером 16 апреля возле дома №72, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки ВАЗ-21120, за рулем которого находился 26-летний молодой человек. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации на указанное транспортное средство находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в отдел полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: гибдд.рф