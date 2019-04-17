Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире семью из Узбекистана

В Саранске 24-летний местный житель фиктивно прописал в своей квартире четырех граждан Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 24-летний житель Саранска в марте нынешнего года прописал в своей квартире четырех граждан Узбекистана 1985, 1991, 2013 и 2015 годов рождения, которые проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что житель Ичалковского района фиктивно прописал в своей квартире двух граждан Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф