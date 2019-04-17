В Мордовии был задержан пьяный водитель грузовика

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель грузового автомобиля.

Ранним утром 16 апреля на 444-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль марки «Рено», за рулем которого находился 49-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее автомобилист привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф