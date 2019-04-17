Житель Рузаевки едва не погиб во время пожара

В Рузаевке произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.
Происшествие произошло вечером 15 апреля. На улице Петрова загорелся гаражный массив. Пламя было потушено до приезда пожарных.
В результате данного пожара пострадал гражданин 1959 года рождения. Медики диагностировали у мужчины ожоги кистей рук и нижних конечностей второй и третьей степени. В данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Кадошкинском районе произошел крупный пожар.
Источник: 13.mchs.gov.ru