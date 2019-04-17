В Мордовии пожары уничтожили надворную постройку и бесхозное строение

В Мордовии в результате пожаров были уничтожены бесхозное строение и надворная постройка.

В ночь на 16 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Торбеево. Возле дома №35, расположенного по адресу – улица Сельхозтехника, загорелось бесхозное строение. Площадь распространения пламени составила 20 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил постройку.

Днём 16 апреля в селе Нагаево Кадошкинского района загорелась надворная постройка, расположенная по адресу – улица Молодежная. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров. Постройка сгорела дотла.

Причины пожаров в настоящее время устанавливаются.

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Источник: 13.mchs.gov.ru