В Саранске был задержан местный житель, устроивший дебош в кафе

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который устроил дебош в кафе.

Вечером 15 апреля сотрудники Росгвардии прибыли в кафе, расположенное в северо-восточной части города. В данном заведении 45-летний посетитель отказался оплачивать свой счет. Между работниками кафе и мужчиной вспыхнула ссора, в ходе которой последний ударил стулом об пол.

Стражи порядка задержали 45-летнего горожанина и передали его сотрудникам отдела полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia