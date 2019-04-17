В Мордовии чиновника оштрафовали за нарушение закона

В Теньгушевском районе за нарушение законодательства был оштрафован чиновник.

В январе нынешнего года житель посёлка Барашево обратился к руководителю офиса ООО «РЕМОНДИС Саранск» в селе Теньгушево с просьбой провести ему перерасчет платы за ТКО на основе тарифа для многоквартирных домов.

Ответ заявителю был дан после истечения предусмотренного действующим законодательством срока.

В отношении руководителя офиса была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru