В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения трудовых прав инвалидов

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудовых прав инвалидов.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в трудовых договорах десяти инвалидов третьей группы и одного инвалида первой группы, которые являются работниками АО «Мордовцемент», был установлен оплачиваемый ежегодный отпуск в количестве 28 дней вместо положенных 30 дней.

Помимо этого, инвалиду первой группы была установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов, а по закону продолжительность рабочей недели для данного лица не должна превышать 35 часов с сохранением полной оплаты труда.

Должностное и юридическое лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 10000 рублей и 50000 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в Мордовии благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по зарплате.

Источник: prokrm.ru