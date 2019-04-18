В Ковылкинском районе пожар уничтожил семь домов

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил семь домов.

Происшествие произошло днём 17 апреля в посёлке Красная Пресня. На улице Октябрьской загорелись семь домов, один из которых был жилым. Огонь распространился на площади порядка 600 квадратных метров.

На место происшествия выезжали подразделения Ковылкинской пожарно-спасательной части, а также пожарные из соседних районов и городского округа Саранск.

Пламя полностью уничтожило дома. Пострадавших в результате данного происшествия нет.

По предварительной информации, пожар произошел из-за пала сухой травы.

Ранее сообщалось, что житель Рузаевки едва не погиб во время пожара.

Источник: 13.mchs.gov.ru