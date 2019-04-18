В Саранске пойдет под суд пенсионерка, обвиняемая в покушении на дачу взятки

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 67-летней пенсионерки, обвиняемой в покушении на дачу взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в июне прошлого года 67-летняя жительница Саранска передала знакомой женщине денежные средства в сумме 37 тыс. рублей за то, что последняя поможет ей получить медицинский документ об установлении инвалидности без прохождения медико-социальной экспертизы. Деньги должны были быть переданы работнику одного из медицинских учреждений Саранска. Знакомая обвиняемой потратила денежные средства на собственные нужды, а помогать пенсионерке не планировала изначально. 67-летняя горожанка, осознав, что её обманули, обратилась в полицию. По заявлению пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 67-летняя горожанка стала фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru