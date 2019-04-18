Неизвестные мошенники лишили денег одно из предприятий Мордовии

В Мордовии одно из местных предприятий было ограблено неизвестными мошенниками.

Недавно на электронную почту одного из предприятий Мордовии пришло письмо с коммерческим предложением от фирмы по продаже минеральных удобрений. Ознакомившись с данным предложением, руководство предприятия в электронном виде заключило договор на поставку удобрений. Также на банковский счет поставщика были перечислены денежные средства в сумме более 1,9 млн рублей. В заключенном договоре был указан счет другой фирмы (субагента), на который были зачислены деньги. Руководство пострадавшего предприятия обратилось за объяснениями к представителям компании-поставщика, последние заявили, что денежные средства они не получали, а о существовании субагента ничего не знали.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф