В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Кольцо»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кольцо».

Указанное мероприятие было проведено с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений правил проезда нерегулируемых пересечений дорог с круговым движением.

В ходе проведения операции стражи порядка выявили 35 нарушителей правил проезда нерегулируемых пересечений дорог с круговым движением. В отношении данных автомобилистов были составлены административные материалы.

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Источник: 13.мвд.рф