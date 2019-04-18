Несовершеннолетний житель Саранска подозревается в краже велосипеда

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

17 апреля в отдел полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратилась женщина, которая сообщила, что из подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, был похищен принадлежащий её сыну велосипед. Выяснилось, что парень на некоторое время оставил транспортное средство без присмотра.

По подозрению в краже велосипеда был задержан несовершеннолетний житель Саранска. Транспортное средство было возвращено законному владельцу.

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Источник: 13.мвд.рф