В Саранске горел балкон

В Саранске загорелся балкон.

Утром 17 апреля загорелся балкон одной из квартир жилого дома №34, расположенного по адресу – улица Веселовского. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания балкона в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru