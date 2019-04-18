В Саранске 20 апреля будет ограничено движение транспортных средств

В Саранске 20 апреля будет временно ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 19 апреля до 05:00 20 апреля будет запрещена стоянка транспортных средств по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко, проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных, ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой, проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

В период с 05:00 до 14:00 по указанным адресам будет запрещено движение транспортных средств.

Причиной введения данных ограничений является проведение специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что в Саранске будет ограничено движение транспортных средств на одном из участков Северо-Восточного шоссе.

Источник: adm-saransk.ru