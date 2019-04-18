В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 24-летнего парня

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 24-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло днём 17 апреля на 263-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. 24-летний водитель автомобиля марки «Форд-Мондео» не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф