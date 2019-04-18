В Саранске 68-летняя пенсионерка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 68-летняя пенсионерка оказалась на больничной койке по причине падения в салоне автобуса.

Происшествие произошло утром 17 апреля на территории Ленинского района города. Во время движения по улице Богдана Хмельницкого в салоне автобуса марки МАЗ упала 68-летняя пассажирка.

Пострадавшая получила серьезные телесные повреждения. Женщина была госпитализирована.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что 17 апреля в Лямбирском районе произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого погиб 24-летний молодой человек.

Источник: гибдд.рф