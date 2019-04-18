В Большеигнатовском районе в ДТП пострадала 56-летняя женщина

В Большеигнатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 56-летняя женщина.

ДТП произошло вечером 17 апреля в селе Андреевка. Водитель легкового автомобиля марки «Лада-Калина», проезжая мимо дома №28, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

56-летней пассажирке легковушки понадобилась медицинская помощь. Женщине был назначен курс домашнего лечения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф