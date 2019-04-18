Житель Саранска погасил задолженность по налоговым платежам и штрафам после ареста автомобиля

В Саранске местный житель погасил задолженность по налоговым платежам и штрафам после ареста автомобиля.

В отделе судебных приставов по Ленинскому району Саранска на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с гражданина Б. задолженности по налоговым платежам и административным штрафам за нарушение ПДД в сумме более 100 тыс. рублей.

Гражданин Б. в добровольном порядке не погасил задолженность, по причине чего было принято решение об аресте его автомобиля марки «Фольксваген-Пассат». После этого мужчина в кратчайшие сроки рассчитался с долгами.

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Источник: r13.fssprus.ru