Бывший руководитель обособленного подразделения аэропорта Саранска обвиняется в получении взяток

В Мордовии пойдет под суд бывший руководитель обособленного подразделения аэропорта Саранска, обвиняемый в получении взяток.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с декабря 2016 года по май прошлого года обвиняемый, занимая указанную должность, получил от представителей коммерческих организаций из Ростовской области и Москвы взятки в размере 650 и 720 тыс. рублей за своевременное принятие выполненных работ на объекте обособленного подразделения аэропорта Саранска, подписание исполнительной документации и согласование актов о приемке выполненных работ.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя обособленного подразделения аэропорта Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru