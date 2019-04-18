В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

48 сотрудников рядового и младшего начальствующего состава из Пензенской области и Мордовии освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

В течение трех с лишним недель сотрудники приобретали теоретические знания, развивали практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного исполнения служебных обязанностей, изучали законодательную и нормативную базу, регламентирующую их деятельность, а также формировали навыки применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы.

Слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

Ранее сообщалось, что для слушателей учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования.

Источник: 13.fsin.su